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Арестович оцінив шанси військової агресії Росії проти України

23 листопада 2021, 15:47

Арестович каже, що біля українських кордонів спостерігається високий рівень військової загрози. І він спровокований агресивними діями Росії.

Арестович
Олексій Арестович / УНІАН

Олексій Арестович - позаштатний радник офісу президента Андрія Єрмака - заявив про те, що біля українських кордонів спостерігається високий рівень військової загрози. І він спровокований агресивними діями Росії. Свою думку Арестович висловив в ефірі програми "Свобода слова".

"Чому наші оцінки дещо розбігалися 3 тижні тому? Справа була так (можете вірити чи не вірити): ті каруселі, які російські військові крутять на наших кордонах, є частиною операції з дезінформації і нас, і заходу. Якби я нападав на Україну... Що б я зробив на місці Путіна? Приховав би час, спосіб дій і сам намір. Ось так і є, так вони зараз і роблять", - сказав він.

Арестович звернув увагу на те, що зараз Китайська Народна Республіка загрожує Тайваню, який, як і Україну, підтримують Сполучені Штати Америки.

"Китай загрожує Тайваню. Якщо кризи співпадуть, то Сполученим Штатам буде дуже важко реагувати на дві такі кризи в різних частинах світу", – говорить він.

Арестович підкреслив, що у керівництва України була помилка в оцінці ситуації, проте тепер "оцінки вирівняли".

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"Рівень небезпеки величезний. Ми його повністю розуміємо. Трохи розійшлися в оцінках. Але після того, як пройшли консультації розвідувальних органів, міністрів оборони США і Великобританії, оцінки вирівняли. Ми дещо помилилися в комунікації, дещо відстали в реакції, але тепер стрімко наздоганяємо", - заявив він.

читайте такожРосія поглине Білорусь і переключиться на Україну - Арестович

Нагадаємо, раніше американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

15 Листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не тільки на відомості про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

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військова агресія РФ Олексій Арестович новини України
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