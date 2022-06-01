"Боги війни зробили це": ватажок "ДНР" Пушилін поранений, а "шишка" з РФ ліквідована - ЗМІ

Денис Пушилін можливо поранений / Колаж УНІАН, ресурс бойовиків

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін можливо був поранений в окупованому Лимані Донецької області. Також, за даними ЗМІ, завдяки відмінній роботі української артилерії нібито були ліквідовані близько 50 кадирівців і знищені близько 10 одиниць техніки. За непідтвердженими поки даними, був ліквідований також хтось із високопоставлених представників РФ.

Про можливе поранення Пушиліна написало РІА Мелітополь.

"За непідтвердженою інформацією, головний клоун так званої "ДНР" Пушилін був поранений в місті Лиман Донецької області. А всі відео, які зараз публікуються з ним - старі консерви", - пише видання.

Про характер і тяжкість поранень, які міг отримати Пушилін, не повідомляється.

Як пише користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam, в Лиман Пушилін приїжджав нібито для того, щоби призначити "мера" захопленого Росією українського міста.

"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші боги війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось із верхівки РФ!" - пише користувач.

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Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгора Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували в тимчасовій окупації.

Крім того, українські воїни відправили на концерт до Кобзона ще одного командира російських військ – підполковника спецполку ім. Кадирова Заура Дімаєва. Його ліквідували під смт. Комишуваха на Запоріжжі.

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