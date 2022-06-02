"Вся Україна потрапила в один великий котел": військовий експерт розповів про втрати на війні

Війна в Україні / Фото УНІАН

В України об'єктивно не вистачає сил, щоб створювати максимум концентрації, тому що у нас величезний фронт. Таку думку висловив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Україна фактично в оточенні - ми всі в котлі. Тому ЗСУ треба оборонятися з усіх боків, крім невеликої частини нашого західного кордону. Тому потрібно подивитися на карту, потрібно зрозуміти, що Росія довго готуватися до цієї війни, створила військово-стратегічні умови, що Україна оточена, а ЗСУ потрібно оборонятися на величезному фронті – це тисячі кілометрів", - сказав експерт, передає ТСН.

За його словами, ми повинні розуміти, що це дуже важка інтенсивна війна.

"Українська армія зараз кожну хвилину і секунду здійснює подвиг, не дозволяючи російським загарбникам просуватися вглиб території України. Можливо, президент Зеленський мав на увазі найжорстокіші бої, години чи дні. Я не думаю, що кожен день у нас такі втрати", – пояснює експерт.

Експерт зазначає, що успіхів у Росії немає. Вони реально розраховували взяти Київ через кілька годинин, як і Харків, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Слов'янськ.

У п'ятницю, 3 червня, буде вже 100 днів війни, і нічого у них не вийшло. Ті темпи, якими вони просуваються на Донбасі, втрати, які вони несуть - це не успіхи.

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"Головне завдання - найбільше знищити російських загарбників, солдатів, їх техніки. Тому ми і говоримо постійно, що нам потрібно більше потужного, далекобійного і високоточної зброї і боєприпасів, артилерії та авіації. Тому що, врешті-решт, ця війна буде наближатися до завершення, коли Росія почне дійсно відчувати реальні проблеми в особовому складі і техніці. Збереження життів українських військових - це грамотна і вміла оборона і наступ. Росіяни діють зовсім по-іншому, кидаючи в це пекло без розбору людей і техніку. Ми бачимо їх втрати", - каже Михайло Самусь.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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