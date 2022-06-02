Вантаж 200 поїхав: ЗСУ за два дні відправили пачками окупантів в пекло

Війна в Україні / Генштаб ЗСУ , president.gov.ua

У Генеральному штабі ВСУ повідомили, що відбувається на фронті протягом 99-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляють в Генштабі, російські окупанти продовжують нести втрати в живій силі і техніці.

Так, стало відомо, скільки ворогів отримали поранення і скільки загинули на тимчасово окупованих територіях Донбасу протягом 27-28 травня.

"2 червня, в лікувальні установи тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області потрапили 115 поранених і 32 тіла загиблих", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У зв'язку з великими втратами у військових частинах і підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації, тривають заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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