На ЗСУ чекають складнощі при звільненні правобережжя Херсонщини, ворог стягує туди сили – Жданов

Війська Росії на Херсонщині відчайдушно чинитимуть опір силам оборони України - Жданов / Фото УНІАН

Армія України зіткнеться зі складнощами під час військової операції зі звільнення правобережжя Херсонської області. Росія стягує туди не тільки мобілізованих, а й, ймовірно, ув'язнених. Є дані, згідно з якими з людей, які відбували терміни в російській в'язниці, формуватимуть штрафні батальйони. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на ЗСУ чекають труднощі під час деокупації правобережжя Херсонщини через активне стягування туди росіянами додаткових сил. Серед них не тільки мобілізовані, а й, можливо, ув'язнені.

"Завдання буде складне, в першу чергу, тим, що російські війська відчайдушно чинитимуть опір. Адже противник наразі активно нарощує там своє угруповання. Росія жене туди мобілізованих через Крим, а, за деякими даними, там навіть можуть з'явитися російські в'язні", - зазначив Жданов.

Також він додав, що з людей, які відбували свої терміни у в'язниці в Росії, за аналогією з подіями часів Другої світової війни, можуть сформувати штрафні батальйони.

"Є інформація, що зараз літаками звозять з різних кінців Росії ув'язнених, яких у добровільно-примусовому порядку вербують на службу і використовуватимуть в якості штрафних батальйонів, як це було в Другу світову війну", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація у Херсонській області

Новий командувач окупаційними військами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін раніше виступив з доповіддю щодо війни. Він розповів про те, що для загарбників під час бойових дій склалася "напружена" ситуація. За словами російського воєначальника, подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складатиметься".

При цьому він натякнув на можливу готовність військ РФ "здати" Херсон.

"(Обстановка, - ред.)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - заявив Суровікін.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо сказав, що колаборанти у зв'язку з наступом армії України змушені забратися з правого берега Дніпра на лівий. Туди вони "евакуюють" свої так звані "установи управління".

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія може відправити свої війська з Херсонської області в напрямку Києва або Донбасу. Як вважає чиновник, ЗСУ в такій ситуації можуть звільнити Херсон. Втім, можливо, тоді виникнуть проблеми на інших фронтах.

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