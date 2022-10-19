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РФ може вивести війська з Херсона і перекинути їх на Київ – Арестович

19 жовтня 2022, 08:49

Якщо російський диктатор Путін відведе свої війська з правого берега Дніпра на Херсонщині, він їх кине або на столицю Україну, або на Донецький напрямок.

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РФ може вивести війська з Херсона і перекинути їх на Київ – Арестович/ УНІАН, sprotyv.info

Російські окупанти можуть відвести свої війська з Херсона. Але вони намагаються зберегти херсонське угруповання військ, щоб після відведення перекинути його на інший напрямок.

Ці війська країна-агресорка РФ може відправити на повторний штурм Києва, або ж на Донецький напрямок. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, Путін може дозволити російським військам покинути правий берег Дніпра у Херсонській області, де окупанти ледь тримаються під тиском ЗСУ. Проте вцілілі війська він далі пожене або на українську столицю, або на Донбас.

"Але за великою радістю це буде повторення трюку "виходу" з-під Києва, Чернігова і Сум. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб відправити на нові напрямки. Тому що там є і боєздатні частини: морська піхота, десантники – ті, хто вміє воювати. І перше за все, де їх потрібно чекати – це Київський напрямок, або Донецький напрямок", – зазначає Арестович.

Якщо для Путіна важливіша Донецька область, то війська перекинуть туди, якщо Київ – то їх перекинуть на північ України.

"Можуть поділити – частину туди, частину туди. Тому у нас буде радість від повернення Херсона, але з'являться проблеми на інших напрямках", – розповів радник голови ОП.

У той же час він додав, що він впевнений у провалі нового наступу на Київ, якщо Путін на нього взагалі наважиться.

Наступ українських військових на Херсонщині

Раніше у ЗСУ розповіли, що українські воїни продовжують успішну контрнаступальну операцію у Херсонській області. До окупованого Херсона залишилося вже не так далеко, проте про звільнення міста говорити поки зарано.

Колаборант Володимир Сальдо оголосив, що жителів тимчасово захоплених районів Херсонської області збираються вивозити на лівий берег Дніпра. За словами Сальдо, окупанти в Херсоні готуються до наступу захисників України і створюють нібито "оборонні укріплення".

Нагадаємо, в ОП відреагували на заяву Суровікіна про "непрості рішення" на Херсонщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що путінський генерал публічно зафіксував свою участь у військових злочинах проти України.

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