Гауляйтер Сальдо втік з Херсона ті оголосив про закриття окупованої області

Володимир Сальдо втік з Херсона / tnua.info/УНИАН

Призначений окупантами РФ гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив про евакуацію з обласного центру перед наступом ЗСУ.

Колаборанти вирішили перебратися на лівий берег. Про це він розповів російським пропагандистам РІА Новості.

Гауляйтер каже, що на лівобережжя Дніпра переїжджають всі підрозділи і "міністерства" так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб в Херсонську область закривається на тиждень.

Ситуація на південному напрямку

Раніше командувач окупантами РФ Сергій Суровікін вперше виступив з доповіддю про ситуацію на війні в Україні. Він заявив, що ситуацію в зоні проведення так званої "спецоперації" можна охарактеризувати як "напружену". За його словами, подальші дії російської окупаційної армії "будуть залежати від ситуації, що складається".

При цьому Суровікін відкрито натякнув на те, що окупанти розглядають можливість здачі Херсона. "(Обстановка, - ред) ... вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень", - сказав командувач окупантів РФ.

Зазначимо, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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