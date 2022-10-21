ЗСУ звільняють Херсонську область: окупантів РФ вибили з 88 населених пунктів

Армія України продовжує наступ на Херсонщині / Колаж УНІАН , facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України звільнили від окупації Росії вже 88 населених пунктів у Херсонської області. В них проживає 11 827 українських громадян, їм надають гуманітарну допомогу. Проводиться розчищення доріг та відновлення мобільного зв'язку. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У своєму Telegram-каналі чиновник повідомив про те, що армія України під час операції з деокупації Херсонської області звільнила вже 88 населених пунктів.

"Херсонщина - деокуповано 88 населених пунктів", - зазначено в його повідомленні.

За словами заступника голови ОП, на звільнених територіях проживає 11 827 цивільних жителів. Їм надається гуманітарна допомога. Проводиться відновлення систем життєзабезпечення.

"Триває розчищення доріг, відновлюється мобільний зв'язок", - підкреслив Кирило Тимошенко.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Новий командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю щодо війни. Він розповів про те, що ситуація для окупантів "напружена". За словами Суровікіна, подальші дії російських загарбників "залежатимуть від ситуації, що складається".

Він натякнув, що війська Росії розглядають можливість "здачі" окупованого Херсона.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - додав Суровікін.

Гауляйтер захопленої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що через наступ ЗСУ окупаційна адміністрація Херсонщини "прийняла рішення" про "переїзд" з правого на лівий берег Дніпра. Вже звідти колаборанти, мовляв, "керуватимуть регіоном".

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив перекидання Росією своїх військ з Херсонщини в напрямку Києва або Донбасу. За словами Арестовича, в такому випадку Херсон буде звільнено, але проблеми з'являться на інших фронтах.

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