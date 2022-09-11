ЗСУ зайдуть на територію Росії, якщо Москва не припинить агресію – генерал Романенко

Військові об'єкти у РФ можуть бути легальними цілями для армії України, вважає Ігор Романенко.
Західні експерти стверджують, що військові об'єкти у РФ, за міжнародним правом, є законними цілями для ЗСУ. У прикордонних з Україною областях ми вже бачимо "бавовну". Цілком можливо, що на території Росії будуть бойові дії із застосуванням українських Сухопутних військ. Сценарій можливий в тому випадку, якщо агресія Москви продовжуватиметься. Про це заявив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може війна в Україні перенестися до Росії, він відзнавич, що "бавовна" вже є в прикордонних регіонах. До того ж, як кажуть західні експерти, у Києва, за міжнародним правом, є можливість наносити удари по військових об'єктах Росії.
"У Росії "бавовнятко" допомагає нам уже зараз, у прикордонних областях з Україною. І це абсолютно законно. Західні військові експерти говорять про те, що, згідно з міжнародним правом, в України є повне право на нанесення ударів по цих об'єктах, з яких обстрілюють наші міста. Тому в прикордонних областях РФ, а також у тій же Зябровці (аеродром, який Білорусь передала в користування росіянам) це цілком обґрунтовано. З військової точки зору, необхідність у таких діях є", - вважає Романенко.
За його словами, "хлопки" надалі будуть посилюватися в тому випадку, якщо Москва не зупинить військові дії.
"Якщо Росія не припинить війну, то всі ці "хлопки" на території РФ не припиняться – будуть тільки змінюватися форми, і ситуація для Росії буде тільки погіршувати. Міць нашого впливу буде зростати", - додав генерал.
Більш того, колишній воєначальник допускає застосування Сухопутних військ ЗСУ на території Росії в тому випадку, якщо з'явиться така необхідність, а агресія Москви продовжуватиметься.
"Не можна виключати бойові дії з використанням Сухопутних військ на території РФ. Але, думаю, до того, як виникне такого роду необхідність, питання, швидше за все, будуть вирішені. Але якщо з боку Росії триватиме агресія, все може бути. Поки що наші союзники категорично нас від цього утримують. Навіть по Криму були моменти, наприклад, зброю Заходу щодо Криму нам не можна застосовувати, і ми так і робимо", - підкреслив Ігор Романенко.
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області
Армія України веде контрнаступальну військову операцію у Харківській області. Українські землі звільняються від російської окупації. Раніше державний прапор України було піднято у Балаклії, Волоховому Ярі, Іванівці, Борщівці, Шевченковому та інших населених пунктах.
Президент Володимир Зеленський заявив про деокупацію понад 30 населених пунктів на Харківщині. Україна проводить заходів з метою забезпечення безпеки та налагодження життєдіяльності на звільнених територіях.
10 вересня ЗСУ зайшли до Куп'янську.. Над містом майорить державний прапор України. Куп'янськ - місто стратегічного значення, шляхом якого забезпечувалася логістика військ РФ у Харківській області.
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