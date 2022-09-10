Новий 'улов' ЗСУ: у полон потрапили підполковник і капітан-танкіст армії РФ

Артем Хелемендик / Facebook/ butusov.yuriy

Бійці Збройних сил України зі складу групи Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади полонили підполковника російської армії Артема Хелемендика з 18-мотострілецької дивізії.

Підрозділи цієї дивізії панічно тікають у різних напрямках, повідомив в Facebook військовий кореспондент Юрій Бутусов.

"До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, тому що товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.

Видео дня

/ Facebook/butusov.yuriy

/ Facebook/butusov.yuriy

Крім того, захисники України витягли з охопленого полум'ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і врятували йому життя.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте ще: