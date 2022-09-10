Новий 'улов' ЗСУ: у полон потрапили підполковник і капітан-танкіст армії РФ

Підполковник російської армії Артем Хелемендик з 18-мотострілецької дивізії узятий в полон бійцями ЗСУ.
Бійці Збройних сил України зі складу групи Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади полонили підполковника російської армії Артема Хелемендика з 18-мотострілецької дивізії.
Підрозділи цієї дивізії панічно тікають у різних напрямках, повідомив в Facebook військовий кореспондент Юрій Бутусов.
"До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, тому що товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.
Крім того, захисники України витягли з охопленого полум'ям танка і взяли в полон російського капітана танкової роти, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Українські військові на відео зазначили, що витягли офіцера-окупанта з палаючого танка і врятували йому життя.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
Читайте ще:
- Засовував цвяхи в ніс і бив себе сокирою: у Балаклії заступником мера призначили учасника талант-шоу
- ЗСУ наступають на Харківщині: звільнена частина Балаклії, війська РФ відходять з позицій-ISW
- ЗСУ оточили війська РФ у Балаклії і продовжують наступ на Харківщині – російський пропагандист