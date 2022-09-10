"Треба зупинитися": експерт дав тривожний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Звільнення України буде довгим і з перемінним успіхом, упевнений Олег Жданов.
Відомий військовий експерт Олег Жданов проаналізував ситуацію навколо стрімкого контрнаступу Збройних сил України в Харківської області.
Він прогнозує, що завершальний етап війни Росії проти України буде являти собою контрнаступ ЗСУ та звільнення українських територій. В ефірі каналу FreeДом експерт спрогнозував, що цей період буде довгим і стрибкоподібним.
"Цей етап тепер триватиме до самого кінця війни він буде довгим, з перемінним успіхом, не скрізь у нас буде виходити швидко, як це виходить зараз. Контрнаступ відбуватиметься стрибкоподібно", вважає співрозмовник.
Разом з тим він пояснив, що незважаючи на те, що ВСУ звільнили досить великий шматок території, треба на якомусь етапі зупинитися і закріпитися.
"Треба перегрупувати сили, треба розуміти, яку територію ми повинні обороняти в разі контрудару РФ", – додав Жданов.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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