"Треба зупинитися": експерт дав тривожний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

ЗСУ в Куп'янську / Фото Facebook

Відомий військовий експерт Олег Жданов проаналізував ситуацію навколо стрімкого контрнаступу Збройних сил України в Харківської області.

Він прогнозує, що завершальний етап війни Росії проти України буде являти собою контрнаступ ЗСУ та звільнення українських територій. В ефірі каналу FreeДом експерт спрогнозував, що цей період буде довгим і стрибкоподібним.

"Цей етап тепер триватиме до самого кінця війни він буде довгим, з перемінним успіхом, не скрізь у нас буде виходити швидко, як це виходить зараз. Контрнаступ відбуватиметься стрибкоподібно", вважає співрозмовник.

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Разом з тим він пояснив, що незважаючи на те, що ВСУ звільнили досить великий шматок території, треба на якомусь етапі зупинитися і закріпитися.

"Треба перегрупувати сили, треба розуміти, яку територію ми повинні обороняти в разі контрудару РФ", – додав Жданов.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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