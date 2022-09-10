У Зеленського назвали ключовий напрямок контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ йде одночасно на десятках напрямках, пояснив Михайло Подоляк.
Найбільш важка ситуація на фронті на сьогодні - на Луганському напрямку, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
В інтерв'ю Радіо НВ він підкреслив, що активно йде просування (з точки зору знищення ворожої інфраструктури) на Донецькому і Луганському напрямках.
"Там, до речі, найважча ситуація. Я вважаю, що це ключовий напрямок, за яким ми повинні працювати", - уточнив представник ОП.
Він також пояснив, що контрнаступ ЗСУ йде одночасно на десятках напрямках.
"Десь - більш потужно, десь - менш потужно. Але йдуть активні дії по деблокаді на півдні, на Мелітопольському, Харківському напрямках", - розповів співрозмовник.
Він також пояснив цілі масштабного контрнаступу української армії.
"На мій погляд, контрнаступ України (і це всі бачать) стратегічно по-іншому виглядає. Це не конкретний напрямок. Наприклад, на Куп'янськ йдемо чому? Тому що це логістичний центр, важливий для того, щоб знекровити все східне угруповання, яке знаходиться в Харківській області", - додав Подоляк.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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