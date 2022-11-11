ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантів

Херсон / міст, скріншот

11 листопада після довгих місяців окупації українські військові змогли зайти в Херсон.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", - йдеться в повідомленні ГУР.

Своєю чергою у розвідці попередили, кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - попередили росіян в ГУР.

Як повідомляють жителі Херсона, ЗСУ зайшли в місто з українським прапором. Захисників побачили в Шуменському мікрорайоні Херсона.

На кадрах видно, що місцеві жителі зустрічають українських воїнів.

"Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні", - йдеться в повідомленні видання Мост.

Також у мережі поширили фото та відео Збройних сил України у Херсоні.

Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою. Зокрема, державні прапори вже розмістили на центральній площі Свободи.

Крім того, люди пишуть тисячі повідомлень зі словами подяки українським воїнам.

"Радість зі сльозами на очах. Слава воїнам України, які звільнили наш Херсон. Хай буде земля пухом і вічна слава тим, хто не дійшов",– пишуть українці.

Що зараз відбувається в місті

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що вуличних боїв з окупантами не буде.

За його словами, до Херсона увійшли українські розвідники, передає ТСН.

"Поки будь-яких боїв в місті не було і з урахуванням того, що в місто зайшли розвідзагони і вони пересуваються без боїв, то, імовірно, що поки вуличних боїв не передбачається. З урахуванням того, що ми бачимо велику кількість людей, які вже вивішують українські прапори, символіку і ніхто на це не реагує, то, швидше за все, і не буде ніяких боїв. Тому що зазвичай росіяни на це реагують, а відсутність реакції показує, що їх практично не залишилося в місті", — сказав він.

У Мережі також повідомили, що ЗСУ вже в центрі Херсона. Люди кричать і плачуть від радості.

Однак офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про входження українських військ до Херсона немає.

Водночас на фотографіях видно, як українські військові пересуваються містом в оточенні місцевих. Люди з українськими прапорами в центрі міста чекають військових.

Реакція росіян на звільнення Херсона

А ось в Росії трапилася справжня істерика.

"Якщо чесно, ось зараз мені соромно бути росіянином", "росіяни і цю ганьбу стерплять", "Ми потерпимо, ми ж терпили", - пишуть росіяни.

При цьому, Кремль не вважає принизливим масштабне відведення ЗС РФ з Херсона і передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра. Про це під час пресконференції з журналістами заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков.

"Мені нічого додати, нічого сказати по цій темі, тут за якимись розширеними коментарями прошу звертатися в Міноборони", - підсумував Пєсков, обговорюючи з журналістами ситуацію на Херсонському напрямку, де йде контрнаступ Збройних сил України.

Втеча окупантів з Херсона

9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступ російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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