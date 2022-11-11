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ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантів

11 листопада 2022, 15:19

Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою і зустрічають ЗСУ.

Херсон
Херсон / міст, скріншот

11 листопада після довгих місяців окупації українські військові змогли зайти в Херсон.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено", - йдеться в повідомленні ГУР.

Своєю чергою у розвідці попередили, кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - попередили росіян в ГУР.

Як повідомляють жителі Херсона, ЗСУ зайшли в місто з українським прапором. Захисників побачили в Шуменському мікрорайоні Херсона.

На кадрах видно, що місцеві жителі зустрічають українських воїнів.

"Локація легко впізнавана - це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні", - йдеться в повідомленні видання Мост.

Також у мережі поширили фото та відео Збройних сил України у Херсоні.

Жителі Херсона почали виходити на вулиці з українською символікою. Зокрема, державні прапори вже розмістили на центральній площі Свободи.

У Херсоні чекають ЗСУ

Крім того, люди пишуть тисячі повідомлень зі словами подяки українським воїнам.

"Радість зі сльозами на очах. Слава воїнам України, які звільнили наш Херсон. Хай буде земля пухом і вічна слава тим, хто не дійшов",– пишуть українці.

Прапор України в Херсоні

Що зараз відбувається в місті

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що вуличних боїв з окупантами не буде.

За його словами, до Херсона увійшли українські розвідники, передає ТСН.

"Поки будь-яких боїв в місті не було і з урахуванням того, що в місто зайшли розвідзагони і вони пересуваються без боїв, то, імовірно, що поки вуличних боїв не передбачається. З урахуванням того, що ми бачимо велику кількість людей, які вже вивішують українські прапори, символіку і ніхто на це не реагує, то, швидше за все, і не буде ніяких боїв. Тому що зазвичай росіяни на це реагують, а відсутність реакції показує, що їх практично не залишилося в місті", — сказав він.

Херсон, Херсонська область

У Мережі також повідомили, що ЗСУ вже в центрі Херсона. Люди кричать і плачуть від радості.

ВСУ

Однак офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про входження українських військ до Херсона немає.

Водночас на фотографіях видно, як українські військові пересуваються містом в оточенні місцевих. Люди з українськими прапорами в центрі міста чекають військових.

Реакція росіян на звільнення Херсона

А ось в Росії трапилася справжня істерика.

"Якщо чесно, ось зараз мені соромно бути росіянином", "росіяни і цю ганьбу стерплять", "Ми потерпимо, ми ж терпили", - пишуть росіяни.

Херсон

При цьому, Кремль не вважає принизливим масштабне відведення ЗС РФ з Херсона і передислокацію окупаційних підрозділів на лівий берег Дніпра. Про це під час пресконференції з журналістами заявив спікер президента Росії Дмитро Пєсков.

"Мені нічого додати, нічого сказати по цій темі, тут за якимись розширеними коментарями прошу звертатися в Міноборони", - підсумував Пєсков, обговорюючи з журналістами ситуацію на Херсонському напрямку, де йде контрнаступ Збройних сил України.

Втеча окупантів з Херсона

9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступ російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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