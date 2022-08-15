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ЗСУ зайняли правильну позицію: близько 12 тис. окупантів опинилися в пастці на Херсонщині

15 серпня 2022, 11:35

Окупанти в паніці намагаються відновити будь-який міст або переправу.

Херсон ЗСУ війська РФ
12 тис. окупантів потрапили в пастку на Херсонщині / Колаж Людмила Денісова , ua.usembassy.gov, Reuters

Російські окупанти потрапили в пастку на правому березі Дніпра в Херсонській області. Там виявилися відрізаними близько 10-12 тис.вояк. Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Все це сталося завдяки діям українських захисників, які успішно знищують логістику окупантів на півдні.

"Російське угруповання військ на Правобережжі Херсонської області опинилося в пастці. Це виникло в результаті дій ЗСУ. Росіян заманили в цю пастку, відрізавши від переправ. Росіяни говорили, що вони за оцінками, які можна побачити, перекинули 10-12 тисяч військовослужбовців ще додатково на Правобережжя Херсонщини і зміцнювали там позиції. Зараз вони ще більше виявляються відрізаними", - говорить Мусієнко.

Щоб хоча б якось виправити ситуацію, вони намагаються відновити будь-який міст або переправу. У свою чергу ЗСУ завдають потужних ударів по Антонівському мосту. Тим самим, окупанти не можуть налагодити логістичне забезпечення, адже міст знаходиться під вогневим контролем.

Експерт також зазначив, що українські військові на півдні зайняли правильну позицію.

"В цілому на півдні ситуація розвивається наступним чином — українські сили зайняли правильну позицію. Це руйнування логістики, виснаження як наслідок російського контингенту, це знекровлення російської артилерії та інших видів військ в плані боєприпасів і снарядів. Як наслідок створення психологічного тиску, щоб окупанти або відступали і тікали, або здавалися", — додав експерт.

Нагадаємо, нещодавно голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що російське командування кинуло окупантів напризволяще і втекло.

"Не дуже, але трохи шкода тупих орків, які залишили на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщається за Дніпро", - написав Віталій Кім.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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війна в Україні російське вторгнення Херсонська область
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