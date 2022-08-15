Удар по штабу вагнерівців у Попасній: Гайдай підтвердив знищення окупантів

ЗСУ знищили вагнерівців у Попасній / Колаж фото Reuters, УНИАН

Українські захисники ліквідували членів ПВК "Вагнер" у Попасній. Це підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

ЗСУ потужно вдарили по ворожому окупаційному штабу, де були "вагнерівці". Найцікавіше те, що навідником вдало спрацював російський пропагандист.

"На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Також вдалося знешкодити розвідгрупу окупантів, яка намагалася провести розвідку попереднього краю оборони ЗСУ.

Нагадаємо, українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців - ПВК "Вагнера".

згідно зі свіжими картками боїв на Донбасі, місто Попасна розташоване за 30 кілометрів від умовних позицій української армії. Тобто, для того, щоб дострелити до бази "вагнерівців" ЗСУ не потрібні були навіть американські РСЗВ HIMARS ‒ вистачило б і власного озброєння.

Інші новини: