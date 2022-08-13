Командування окупантів тікає: Кім пожалів росіян, яких кинули напризволяще на правому березі Дніпра

Командування покинуло окупантів на Херсонщині та втекло / Коллаж фото Людмила Денисова, Reuters

Російські окупанти на Херсонщині залишилися у пастці на правому березі Дніпра. Їхнє командування почало тікати, кидаючи вояк напризволяще. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він навіть трохи пожалів покинутих окупантів.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав Віталій Кім.

Віталій Кім пожалів окупантів, яких кинуло командування / Скріншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що російські окупанти залишаються на правому березі у Херсоні без належного підкріплення. ЗСУ потрапили в автомобільний міст дамби Нової Каховки і вивели його з ладу.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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