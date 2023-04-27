ЗСУ займають нові позиції: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

Українські військові заявили, що чекають наказу про початок контрнаступу.

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Українські військові розповіли про підготовку контрнаступу / Колаж фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, 10 ОГШБр Едельвейс

Українські військові з 63-ї бригади ЗСУ, які вже кілька місяців тримають оборону в лісах між Донецькою і Луганською областями, розповіли про підготовку контрнаступу.

Зараз вони висуваються на одну з позицій недалеко від міста Кремінна в Луганській області, розповіли українські захисники в коментарі Сurrenttime.

"Вони (росіяни) вже дуже давно пробують зайти в ліс, але у них не виходить, – описують розклад сил на позиції українські військові. - Ми їх запустимо трохи, а потім закриємо їх там, і все".

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Разом з тим бійці ЗСУ підтвердили дані про те, що в лавах російської армії на ділянці фронту в районі Кремінної воюють елітні підрозділи з досвідченими бійцями. Військові 63-ї бригади ЗСУ це підтверджують.

"Вони обережні, розумні, майже повністю дублюють нас в тактичних діях, але один у них мінус: ми на своїй землі, а вони ні", – зауважують вони.

При цьому українські військові заявили, що чекають наказу про початок контрнаступу для звільнення окупованих територій.

"Зараз ми просто чекаємо, коли нам дадуть команду на контрнаступ, – кажуть військові на передовій. - Наші пацани всі готові, заряджені. Так що буде весело!".

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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