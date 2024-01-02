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ЗСУ загнали окупантів у капкан: названо плацдарм для утилізації росіян

Олексій Тесля
2 січня 2024, 03:30
ЗСУ створили полігон для утилізації російського військового потенціалу, впевнений Роман Світан.
Роман Світан, ВСУ
Роман Світан оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

З жовтня в ході активних штурмів Авдіївського плацдарму в Донецькій області росіяни втратили 411 одиниць техніки, а Україна тільки 30, розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За деякими оцінками коефіцієнти втрат 1 до 10 і навіть 1 до 12 - на користь України, підкреслив він у коментарі Каналу 24.

Експерт упевнений в тому, що Авдіївський плацдарм – це полігон для утилізації російського військового потенціалу. Він вважає, що на таких напрямках, як Авдіївка, потрібно виконувати наше основне завдання – знищувати армію ворога. Адже противник з якихось причин, іноді політичних, інформаційних потрапляє в "капкан" і не може з нього вийти.

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"Тобто тепер вони будуть битися в Авдіївку до останнього росіянина, поки останній росіянин не розіб'є лоб об наш рубіж", - пояснив військовий експерт.

За його словами, в України зараз є кілька подібних плацдармів: це Авдіївка, район Бахмута, район Куп'янська і Кремінної.

"В основному нам допомагає погода. Це вірний, грамотний розрахунок нашого Генштабу. Цей російський наступальний потенціал відсунутий в гіршу для наступу частину року - зиму", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про загрозу наступу на Харків: бронеколони РФ пішли на штурм. Російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія "хоче" захопити Куп'янськ: у ЗСУ розкрили плани Путіна. Плани російських окупантів по Харківській області не обмежуються намірами захопити Куп'янськ, розповів представник ЗСУ Володимир Фітьо.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що війська РФ ще з літа намагаються зайняти Синьківку під Куп'янськом, але безуспішно. Згідно з його оцінкою, у росіян до кінця року навряд чи є перспективи на даному напрямку.

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Авдіївка війна Росії та України Роман Світан
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