ЗСУ зачистили Зміїний: на острові встановили прапор України

На зміїному встановили прапор України / president.gov.ua

У Чорному морі на звільненому від російської окупації острові Зміїний встановлено український прапор.

Про це начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила під час онлайн-брифінгу.

"Я повинна проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлений. Військова операція завершена і зараз знову територія повернута під юрисдикцію України", - підкреслила Гуменюк.

Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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