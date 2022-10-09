ЗСУ зачищають Херсонщину: з'явилися деталі просування української армії

ЗСУ просуваються на південному напрямку / УНІАН

В результаті контрнаступальних дій Збройних сил України вже звільнено понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку, повідомила начальниця об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Триває робота по закріпленню на звільнених територіях, по їх зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, розповіла вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Але окупант намагається діяти дистанційно - це і обстріли, під якими вони тримають Нікопольський район дуже щільно - на щастя, немає постраждалих, але є руйнування", - сказала представник Сил оборони півдня України.

Ворог активізував застосування дронів-камікадзе

За її словами, ворог завдає і авіаційні удари, але окупанти також отримують відсіч – зокрема, сьогодні був збитий ще один штурмовик в Миколаївській, а також дрон-камікадзе в Одеській області.

Гуменюк також зазначила, що українські військові навчилися "заспокоювати" дрони-камікадзе, незважаючи на заяви про неможливість їх визначення силами протиповітряної оборони.

"Ми навчилися їх заспокоювати, незважаючи на те, що їх позиціонували як неможливими до визначення ППО, ми зуміли "домовитися" з нашими приладами, вони теж на нашому боці... Тому абсолютно незнищенна наша ППО, абсолютне переконання в тому, що цифрові показники більше на користь збиття: у нас вже близько 64 збитих дронів проти до 30 влучень – 24 попадання було. Ми знаємо, що і як вони можуть зашкодити, як вони застосовуються і як їм протидіяти", - сказала Гуменюк.

Наступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігурівка починають залишати російські окупаційні сили.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі Україна.

Як він підкреслив, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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