ВСУ вгатили по окупантам на Харківщині: ворог "евакуює" з поля бою 100 одиниць техніки

Рашисти планують відремонтувати техніку, яка була пошкоджена внаслідок удару ВСУ.
Українські військові добряче вдарили по позиціях російських окупантів на Харківщині та понівечили купу техніки. Рашисти "евакуйовують" близько 100 одиниць техніки з надією на її ремонт. Про це повідомили у Генштабі.
Окупанти намагаються утримати зайняті позиції. У напрямку населеного пункту Шипувате вони перемістили колону техніки з пальним та боєприпасами.
"У зворотному напрямку росіяни вивозять пошкоджене озброєння та військову техніку", - йдеться у повідомленні.
Рашисти продовжують активно обстрілювати позиції українських військових поблизу Глибокого, Руських Тишок, Старого Салтова та Черкаських Тишок.
Крім того, окупанти запустили ракету по об'єкту транспортної інфраструктури в районі Мохнача.
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Нагадаємо, у Харківській області зникла ціла рота розвідників, яких бойовики "ЛНР" мобілізували в окупованому Луганську. Їх не можуть знайти вже кілька місяців. Окупанти зникли після того, як українські війська звільнили від російських загарбників села Вільхівка та Мала Рогань під Харковом.
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