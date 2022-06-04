ВСУ вгатили по окупантам на Харківщині: ворог "евакуює" з поля бою 100 одиниць техніки

Росіяни вивозять з Харківщини понівечену техніку / Reuters

Українські військові добряче вдарили по позиціях російських окупантів на Харківщині та понівечили купу техніки. Рашисти "евакуйовують" близько 100 одиниць техніки з надією на її ремонт. Про це повідомили у Генштабі.

Окупанти намагаються утримати зайняті позиції. У напрямку населеного пункту Шипувате вони перемістили колону техніки з пальним та боєприпасами.

"У зворотному напрямку росіяни вивозять пошкоджене озброєння та військову техніку", - йдеться у повідомленні.

Рашисти продовжують активно обстрілювати позиції українських військових поблизу Глибокого, Руських Тишок, Старого Салтова та Черкаських Тишок.

Крім того, окупанти запустили ракету по об'єкту транспортної інфраструктури в районі Мохнача.

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Нагадаємо, у Харківській області зникла ціла рота розвідників, яких бойовики "ЛНР" мобілізували в окупованому Луганську. Їх не можуть знайти вже кілька місяців. Окупанти зникли після того, як українські війська звільнили від російських загарбників села Вільхівка та Мала Рогань під Харковом.

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