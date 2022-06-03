Під Харковом "зникли" 40 осіб з розвідроти бойовиків "ЛНР"

Загарбників шукають вже кілька місяців - можливо вони потрапили в полон або були ліквідовані / Фото Reuters

У Харківській області зникла ціла рота розвідників, яких бойовики "ЛНР" мобілізували в окупованому Луганську на війну РФ проти України.

Загарбників шукають вже кілька місяців - можливо вони потрапили в полон або були ліквідовані. У спільноті "Пошук людей ЛНР" в Telegram1 червня користувач попросив допомогти відшукати брата, про якого нічого не відомо ще з 25 березня.

Окупанти зникли після того, як українські війська звільнили від російських загарбників села Вільхівка та Мала Рогань під Харковом.

Зазначається, що в Малій Рогані не стало цілої розвідувальної роти загарбників з Луганської військової частини №29760. У дописі йдеться, що серед зниклих безвісти, убитих і полонених - майже 40 осіб, яких розшукують.

"Допоможіть знайти розвідувальну роту ЛиНиРи? Заблукали, але офіційно денацифіковані. Смерть ворогам", - проіронізував з цього приводу офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан Telegram-каналі.

Як повідомляв Главред, у самопроголошеній "ДНР" протестують місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР". Звернення до ватажків "Донецької народної республіки" потрапило в Мережу.

"ДНРівці" скаржаться, що три місяці вони билися за Маріуполь, тому тепер не хочуть бути гарматним м'ясом ще й в "ЛНР".

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