У Харкові росіянин наказав стріляти по людях в автомобілі

Кілька російських військових відмовилися виконувати злочинний наказ, попросили людей покинути машину і вийти.
Прокуратура Харкова заочно оголосила про підозру командиру однієї з батальйонно-тактичних груп ЗС РФ за фактом порушення законів і звичаїв війни, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
За даними слідства, в перший день війни російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України і прибули на кільцеву дорогу Харкова. Військові ЗС РФ наказали цивільним особам, які їхали цим шляхом, розвертатися. Люди почали висловлювати своє невдоволення і просили надати їм можливість проїхати в безпечну місцевість. Однак російський командир дав наказ обстрілювати машини цивільних.
Кілька російських військових відмовилися виконувати злочинний наказ, попросили людей покинути машину і вийти. Мати з дочкою зупинилися, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатися, проте їх побачили інші російські військові, готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх і жінкам. У результаті один військовий РФ і мати загинули, а дочці вдалося врятуватися. Вона побігла до своєї машини і побачила російського солдата. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його до автомобіля, рятуючи власне й та його життя.
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Інші цивільні чоловік з жінкою, що стояли в заторі, вирішили розвернутися і виїхати, але окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалося втекти.
Також встановлено, що російський командир в 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії і підтримував проведення незаконного референдуму в українському Криму.
Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
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