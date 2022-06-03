У Харкові росіянин наказав стріляти по людях в автомобілі

Командир РФ у Харкові наказав стріляти по людях в автомобілі / Фото: gp.gov.ua

Прокуратура Харкова заочно оголосила про підозру командиру однієї з батальйонно-тактичних груп ЗС РФ за фактом порушення законів і звичаїв війни, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в перший день війни російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України і прибули на кільцеву дорогу Харкова. Військові ЗС РФ наказали цивільним особам, які їхали цим шляхом, розвертатися. Люди почали висловлювати своє невдоволення і просили надати їм можливість проїхати в безпечну місцевість. Однак російський командир дав наказ обстрілювати машини цивільних.

Кілька російських військових відмовилися виконувати злочинний наказ, попросили людей покинути машину і вийти. Мати з дочкою зупинилися, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатися, проте їх побачили інші російські військові, готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх і жінкам. У результаті один військовий РФ і мати загинули, а дочці вдалося врятуватися. Вона побігла до своєї машини і побачила російського солдата. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його до автомобіля, рятуючи власне й та його життя.

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Інші цивільні чоловік з жінкою, що стояли в заторі, вирішили розвернутися і виїхати, але окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалося втекти.

Також встановлено, що російський командир в 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії і підтримував проведення незаконного референдуму в українському Криму.

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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Як повідомляв Главред, у самопроголошеній "ДНР" протестують місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР". Звернення до ватажків "Донецької народної республіки" потрапило в Мережу.

"ДНРівці "скаржаться, що три місяці вони билися за Маріуполь, тому тепер не хочуть бути гарматним м'ясом ще й в"ЛНР".

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