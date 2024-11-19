Удари ATACMS по цілях у РФ: названо кількість ракет на озброєнні ЗСУ

Війна в Україні вступила в нову фазу після першого запуску ATACMS.

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ЗСУ б'ють по цілях у РФ / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", US Army

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РФ насилу перехоплює ATACMS

У ЗСУ десятки далекобійних ракет

Заяви Москви про нібито успішну оборонну операцію проти американських балістичних ракет ATACMS можуть бути сумнівними.

Війна в Україні вступила в нову фазу після першого запуску ATACMS, яка вразила склад зброї в Брянській області, йдеться в матеріалі The Times.

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Автори матеріалу пишуть, що Москва заявила, що п'ять ракет ATACMS, запущених по РФ, нібито були збиті, а шоста була пошкоджена.

/ Инфографика Главреда

Однак система озброєння була розроблена так, щоб перехитрити протиповітряну оборону за рахунок своєї чистої швидкості. Відомо, що швидкість ATACMS більш ніж утричі перевищує швидкість звуку (3 Маха).

Також підкреслюється, що після отримання дозволу на далекобійні удари, Україна має близько 50 ракет ATACMS.

Водночас пускових установок в українських сил достатньо, але кожна ракета має велику цінність, додали журналісти.

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Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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