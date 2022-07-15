ЗСУ під час жорстоких боїв знищили понад шість тисяч окупантів - Андрющенко

Маріуполь / Reuters

Захисники Маріуполя під час боїв з російськими окупантами знищили кілька тисяч військових Росії.

Як повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, більшість яких відведено цивільним людям, ще частина-військовим, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях з "Азовцями".

За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру розміщують у приміщенні ринку "Азовський". Там росіян "складають" в холодильниках для зберігання м'яса.

"Тут завезли близько чотирьох тисяч тіл росіян у травні-червні. Трупи російських солдатів з боку наступу Запорізької області, що зібралися на полі бою. Їх щодня малими партіями по 30-50 тіл вивозять у бік Новоазовська та Росії. Підтверджено, що героїчний гарнізон Маріуполя знищив не менше 6,5 тисячі живої сили окупантів. Пам'ятайте – ми всі в безоплатному боргу перед героїчним гарнізоном Маріуполя", - підкреслив Петро Андрющенко.

Раніше повідомляли, як російський військовий, який потрапив у полон, розповів про те, як близько 500 солдатів намагалися збити безпілотник. Вони думали, що це ворожий дрон і кожен всадив по ньому цілий магазин. Але пізніше виявилося, що окупанти збили власний дорогий безпілотник.

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