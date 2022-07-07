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Памперси майже 2 тисячі гривень: ціни на основні товари в Маріуполі зашкалюють

7 липня 2022, 19:41

Ціни на предмети гігієни просто космічні.

Мариполь
Маріуполь / reuters, t.me/mariupolrada

В окупованому російськими військами Маріуполі росіяни повністю "перекривають кисень" жителям, які там залишилися.

Як повідомляє міська рада Маріуполя, в магазини завозять російську продукцію за захмарними цінами.

Ціни на предмети гігієни просто космічні.

"Такі ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. У людей немає роботи, грошей і гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання над маріупольцями, які щодня виживають в нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано в повідомленні.

На фотографіях ви можете побачити:

  • Найдешевший шампунь в магазині коштує - 129 грн,
  • губки для миття посуду - 71 грн,
  • жіночі прокладки - 99 грн,
  • памперси для дітей - 1 680 грн,
  • засіб для миття посуду - 108 грн.

Раніше повідомлялося, що російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи. При цьому росіяни забороняють місцевим жителям залишати Маріуполь. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".

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