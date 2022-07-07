Памперси майже 2 тисячі гривень: ціни на основні товари в Маріуполі зашкалюють

Ціни на предмети гігієни просто космічні.
В окупованому російськими військами Маріуполі росіяни повністю "перекривають кисень" жителям, які там залишилися.
Як повідомляє міська рада Маріуполя, в магазини завозять російську продукцію за захмарними цінами.
Ціни на предмети гігієни просто космічні.
"Такі ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. У людей немає роботи, грошей і гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання над маріупольцями, які щодня виживають в нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - сказано в повідомленні.
На фотографіях ви можете побачити:
- Найдешевший шампунь в магазині коштує - 129 грн,
- губки для миття посуду - 71 грн,
- жіночі прокладки - 99 грн,
- памперси для дітей - 1 680 грн,
- засіб для миття посуду - 108 грн.
Раніше повідомлялося, що російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи. При цьому росіяни забороняють місцевим жителям залишати Маріуполь. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".
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