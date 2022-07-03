Росіяни вже співають пісні Кобзона: біля Маріуполя підірвався десантний катер окупантів "Акула"

Загарбники відправились на корм рибам.
В екваторіальних водах Маріуполя вибухнув російський десантний катер"Акула". Він натрапив на водну міну.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив інформацію, яка кілька днів тому з'явилася в мережі.
"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя вибухнув на міні російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" Чорноморського флоту д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб", - поінформував Андрющенко.
Раніше у Пентагоні підтвердили відступ росіян з острова Зміїний у Чорному морі внаслідок професійних обстрілів з боку ЗСУ.
Як заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання преси Пентагону щодо Росії та України, МО США не вірить, що Росії можна довіряти, кажучи, що її відступ з острова Зміїний був жестом доброї волі.
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