Росіяни вже співають пісні Кобзона: біля Маріуполя підірвався десантний катер окупантів "Акула"

Біля Маріуполя підірвався десантний катер окупантів "Акула" / скріншот

В екваторіальних водах Маріуполя вибухнув російський десантний катер"Акула". Він натрапив на водну міну.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив інформацію, яка кілька днів тому з'явилася в мережі.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя вибухнув на міні російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" Чорноморського флоту д-106. Три моряки вже співають разом з кобзоном пісні для риб", - поінформував Андрющенко.

Раніше у Пентагоні підтвердили відступ росіян з острова Зміїний у Чорному морі внаслідок професійних обстрілів з боку ЗСУ.

Як заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання преси Пентагону щодо Росії та України, МО США не вірить, що Росії можна довіряти, кажучи, що її відступ з острова Зміїний був жестом доброї волі.

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