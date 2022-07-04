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"Люди втрачають свідомість прямо на вулицях": у Маріуполі сталася справжня катастрофа

4 липня 2022, 18:42

Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає.

Маріуполь
Маріуполь / Петро Андрющенко

В Маріуполі почалася справжня катастрофа з водою. Проблема переросла в горе людей.

Як повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко, деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

Через відсутність води в кранах городяни змушені купати дітей в тазиках прямо на вулиці. Також маріупольці продовжують готувати їжу на вогнищах прямо біля будинків. Перуть білизну також у великих мисках.

"Але найжахливіше те, що багато маріупольців не витримують спеки і відсутності води і втрачають свідомість прямо на вулицях", - повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає.

"Маріуполю потрібне негайне втручання гуманітарних місій. Росія принесла смерть, руйнування і пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - написав Андрющенко.

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Ситуація в Маріуполі

У Маріупольській міській раді повідомляли, що Росія в Маріупольському районі заарештовує і розстрілює українських волонтерів і чиновників. Вони відмовилися від роботи з колаборантами та окупаційною владою.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що так званий "суд "ДНР" "засудив" до 10-річного ув'язнення одного з керівників приазовських селищ. Мінімум один державний службовець страчений.

У в'язниці в Оленівці перебуває десятки волонтерів. Вони в березні-квітні допомагали в евакуації з Маріуполя і доставці їжі і води в захоплене місто.

Градоначальник Маріуполя Бойченко також розповів, що депутати від ОПЗЖ передавали Росії інформацію про місцезнаходження критичної інфраструктури міста. За його словами, росіяни знали, куди саме стріляти – було багато зрадників, які надавали координати.

Під удари російських військ потрапили Джерела живлення, точки водопостачання, лінії зв'язку і склади з продуктами і ліками.

Інформатори від проросійської ОПЗЖ, підкреслив Вадим Бойченко, після окупації Маріуполя стали керувати захопленим містом.

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війна в Україні війна Росії та України Маріуполь
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