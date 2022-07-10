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Близько 500 окупантів стріляли в безпілотник: виявилося, що збили свій дрон

10 липня 2022, 19:27

Російський окупант в полоні розповів, як близько 500 солдатів вистріляли всі патрони з магазинів, щоб збити безпілотник.

полонений окупант
Полонений окупант розповів, як 500 солдатів РФ збивали свій безпілотник/ скріншот, Reuters

Російські окупанти побачили в небі безпілотник і так злякалися, що почали стріляти відразу всі. Тільки от потім виявилося, що вони самі ж збили свій дрон. Про це розповів полонений окупант журналісту Володимиру Золкіну.

"Один раз ми стріляли по безпілотнику. Збили. Як виявилося, це свій був. Чоловік 500, напевно, стріляли. Крикнули: "повітря". Всі вийшли і почали стріляти по ньому. - Всі розрядились? - Да. Грубо кажучи по БК витратили. - Орлан свій? - Ні, не Орлан, він більше був", - розповів полонений окупант.

Він також зазначив, що крім цього стріляв ще два рази, щоб перевірити клинить автомат чи ні. Окупант розповів, що у нього не було масла і чистити було також нічим.

Полонений стверджує, що дехто замислювався написати рапорти.

"Ми коли в бліндажі сиділи, коли артобстріл був, ми хотіли ввечері рапорту написати і виїхати, але трохи не встигли", - додав окупант.

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Раніше в мережі з'явилося змонтована відеоісторія одного з російських окупантів, які потрапили в полон до українців - лейтенанта Юрія Шалаєва, випускника Московського вищого командного училища, командира мотострілецького взводу 70-го гвардійського мотострілецького полку ‒ з дислокацією в місті Шалі (Чечня).

Ролик рясніє сценами вживання ним алкоголю, грубою матерщиною та іншими непристойностями. На останніх кадрах відео помітно, як окупант тремтить від страху, сидячи в якомусь сараї, і потайки знімає йдуть по полю українських бійців. На початку квітня Шалаєв потрапив у полон ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
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