Украплюються в Бердянську: окупанти вивозять техніку з Маріуполя

Російські військові перекидають техніку ближче до лінії фронту.
Російські військові перекидають ближче до лінії фронту техніку з Маріуполя. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.
Окупанти перекидають техніку в бік Бердянська.
"Вчора після 13: 00 велика колона техніки з відміткою V і 5 автобусів з військовими, напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік М.Бердянськ", - написав Андрущенко.
Раніше в Міноборони заявили, що російські окупанти можуть спробувати здійснити наступ на Запоріжжя. Це може статися вже найближчим часом.
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Нагадаємо, раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.
Згодом у британській розвідці повідомили, що українська армія проводить ряд атак на запорізькому напрямку і в напрямку тимчасово окупованого Ізюма в Харківській області.
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