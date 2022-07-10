Украплюються в Бердянську: окупанти вивозять техніку з Маріуполя

Російську техніку вивозять з Маріуполя в бік Бердянська / Reuters

Російські військові перекидають ближче до лінії фронту техніку з Маріуполя. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

Окупанти перекидають техніку в бік Бердянська.

"Вчора після 13: 00 велика колона техніки з відміткою V і 5 автобусів з військовими, напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік М.Бердянськ", - написав Андрущенко.

Раніше в Міноборони заявили, що російські окупанти можуть спробувати здійснити наступ на Запоріжжя. Це може статися вже найближчим часом.

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Нагадаємо, раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.

Згодом у британській розвідці повідомили, що українська армія проводить ряд атак на запорізькому напрямку і в напрямку тимчасово окупованого Ізюма в Харківській області.

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