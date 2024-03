ЗСУ повернули позиції біля Синьківки: в ISW розповіли, як змінилася ситуація на фронті

Силам оборони України вдалося повернули певні позиції в Синьківці Харківської області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 26 березня.

Згідно з геолокаційними кадрами, українські та російські військові просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Кремінна на тлі триваючих боїв.

Кадри від 24 березня показали, що українські бійці повернули обмежені позиції в північній частині Синьківки.

"Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів", - ідеться в повідомленні.

За інформацією кількох російських воєнкорів, окупанти нібито просуваються до Тернів Донецької області, а українці контратакують у цьому районі.

Українські та російські джерела заявили про продовження позиційних боїв біля Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.