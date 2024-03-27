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ЗСУ повернули позиції біля Синьківки: в ISW розповіли, як змінилася ситуація на фронті

Анна Ярославська
27 березня 2024, 07:51
Окупанти нібито просуваються до Тернів Донецької області, а українці контратакують у цьому районі.
ЗСУ повернули позиції біля Синьківки: в ISW розповіли, як змінилася ситуація на фронті
Позиційні бої тривають біля Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Силам оборони України вдалося повернули певні позиції в Синьківці Харківської області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 26 березня.

Згідно з геолокаційними кадрами, українські та російські військові просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Кремінна на тлі триваючих боїв.

Кадри від 24 березня показали, що українські бійці повернули обмежені позиції в північній частині Синьківки.

відео дня

"Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська просунулися на схід від Тернів", - ідеться в повідомленні.

Карта бою
Карта боїв / Фото: understandingwar.org

За інформацією кількох російських воєнкорів, окупанти нібито просуваються до Тернів Донецької області, а українці контратакують у цьому районі.

Українські та російські джерела заявили про продовження позиційних боїв біля Синьківки, Іванівки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Свіжі дані Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 березня, за минулу добу відбулося 67 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб запобігти перекиданню ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції українських військ у районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та на північ від Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку відбито 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині; Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За минулу добу здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Як повідомляв Главред, росіяни проводять активнунаступальну операцію на Бахмутському напрямку. Метою ворога є захоплення міста Часів Яр і подальше просування в бік Костянтинівки. Про це розповів керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашников.

Зі свого боку, сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич заявив, що якщо окупантам вдасться захопити місто Часів Яр, то під загрозою обстрілу опиниться низка міст у Донецькій області.

За його словами, Часів Яр є стратегічно важливою висотою, тож у разі захоплення росіянами цього населеного пункту, такі міста як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка опиняться під загрозою. Крім того, ворог зможе наносити прямі артилерійські удари по цих містах.

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