5 міста опиняться під загрозою: боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру

Боєць ЗСУ відзначив, що місто Часів Яр має стратегічне значення, адже його захоплення відкриє росіянам шлях до ряду важливих міст на Донеччині.

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Боєць ЗСУ назвав наслідки падіння Часового Яру / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Якщо росіянам вдасться захопити місто Часів Яр на Бахмутському напрямку бойових дій, то під загрозою обстрілів опиниться ряд міст на Донеччині. Про це в ефірі Апостроф TV розповів сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

За його словами, Часів Яр є стратегічно важливою висотою, тому в разі захоплення росіянами цього населеного пункту, такі міста як Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка опиняться під загрозою. Крім того, ворог зможе завдавати прямих артилерійськиий ударів по цих містах.

Військовослужбовець наголошує, що внаслідок втрати Часового Яру, українським воїнам буде важко закріпитись на інших позиціях.

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"Тому Часів Яр – це така гаряча точка, за яку тримаємося ми, щоб його захистити", - наголосив військовий.

Він вказав, що цьому напрямку бойових дій присутні друга та третя загальновійськові армії, а також 98-а десантна дивізія, які мають кваліфікований персонал. За його словами, вони готові активно штурмувати позиції Збройних сил України.

Що відомо про 92-гу бригаду Формування механізованих військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Дислокується в Харківській області та належить до Оперативного командування "Схід". З початком російсько-української війни 2014 року сили бригади перебували в Харківській області, підрозділи бригади брали участь у спробі деблокувати оточені під Іловайськом війська. Надалі брала участь у багатьох боях, зокрема в захопленні спецпризначенців ГРУ під Щастям. З 2022 року брала участь у відбитті російського повномасштабного вторгнення на харківському напрямку і в осінньому контрнаступі. Бригада названа на честь Івана Сірка - кошового отамана Запорізької Січі, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, роясни намагаються провести наступ на Мар'їнському напрямку, повідомив офіцер підрозділу "Легіон Свободи" Сергій Воронов. За його словами, ворог намагається просуватись в напрямку Георгіївки.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 23 березня відбувся удар по розташуванню російських окупантів, про що повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. У результаті цього удару було знищено 7 окупантів, а також є поранені.

Ситуація на Бахмутському напрямку є надзвичайно складною — противник використовує свої найкращі війська для того, щоб прорватись до Часового Яру. Продовження наступу росіян на цьому напрямку фронту може призвести до окупації Слов'янська та Краматорська. Про це повідомив керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних Сил України Олег Калашніков.

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