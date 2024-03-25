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Ворог притих та готується до великого наступу: боєць ЗСУ назвав небезпечні напрямки

Юлія Закрепа
25 березня 2024, 10:41
Противник з періодичністю раз на 2 години запускає FPV-дрони по наших логістичних шляхах, де українські військові виїжджають на позиції.
Ворог притих та готується до великого наступу: боєць ЗСУ назвав небезпечні напрямки
Окупанти готують великий наступ / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з Горлівського напрямку зазначив, що противник знизив свою активність у порівнянні зі щільністю ворожих обстрілів в останні місяці.

"Дивлячись на попередні 3-4 дні, активність ворога впала, якщо порівнювати з останніми місяцями. Летять і касетки, і міномети, але не так, як це було раніше. Тобто з 24 годин на добу активність була 18-20 годин. Противник з періодичністю раз на 2 години запускає FPV-дрони по наших логістичних шляхах, де ми виїжджаємо на позиції, вивозимо хлопців. Але на здивування стосовно того, що було в останні два місяці, трохи притихло", - прокоментував боєць ЗСУ в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, спостерігаючи відстань у глибину 15-20 км, не видно пошкодження чи знищення ворожих логістичних артерій, тому складно сказати, чому противник знизив свою активність.

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"Можливо, десь вороги стали економити БК, бо машини, які їм доставляли боєкомплекти, ми бачимо, що вони їздять. Перший варіант, який ми розглядаємо, вони готуються до наступу. Другий - економлять БК, яке могло десь їм знадобитися більше. Або вони отримали сигнали, що якийсь певний час боєкомплекти отримувати не будуть", - зауважив Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ назвав причини, чому інтенсивність боїв в районі Авдіївки зменшилась. Ворог проводить перегрупування і активно здійснює розвідувальну роботу на цьому напрямку бойових дій. Однак, російські військові стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.

ЗСУ жорстко пошматували росіян та відкинули їх на півдні. На лівобережжі Дніпра окупанти наважилися на 2 невдалих штурми наших позицій у районі Кринок на Херсонщині. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та зміцнення позицій.

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