ЗСУ ведуть бої з військами РФ під Ізюмом: ворог намагається прорватися біля Гусарівки – Генштаб

Армія України захищає свою землю від атак окупантів на Харківщині / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Війська Росії намагаються прорвати оборону Збройних сил України біля Гусарівки Ізюмського району Харківської області. Йдуть бої між українськими захисниками та російськими окупантами. Ворог здійснив обстріли 13 населених пунктів на півночі та інших напрямках регіону. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що противник, застосовуючи ствольну і реактивну артилерію, наносив вогневе ураження в районах Харкова та низки населених пунктів – Леб'яже, Борщова, Дементіївка, Коробочкіно, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпаново, Безруки, Карасівка.

Також окупанти намагаються здійснити прорив оборони українських військ біля Гусарівки під Ізюмом. Бої тривають.

"(Ворог, - ред.) намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають", - підкреслили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ситуація у Харківській області

У Інституті вивчення війни у США раніше розповіли про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, скомандував свої військам окупувати місто Харків. Як вважають фахівці, російські загарбники у Балаклії та Комишувасі можуть готувати плацдарм для захоплення обласного центру.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи відомості про можливу загрозу захоплення Харкова, заявила, що ЗСУ готуються до будь-яких сценаріїв. За її словами, війська створюють резерви і працюють над будівництвом фортифікаційних споруд.

"Підготовка на всіх напрямках однакова, вона полягає у створенні резервів, це і створення системи інженерних фортифікаційних споруд. Важливу роль відіграє і місцева влада. Безумовно, ми постійно кажемо, що розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і готуємося до всіх цих сценаріїв", - підкреслила Маляр.

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