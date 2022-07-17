"Зносить башту": ЗСУ під Ізюмом спалили бронетехніку РФ разом з екіпажем

Бійці з 93-ї ОМБр знищили ворожий танк і БМП.
У Харківській області бійці Збройних сил України знищили ворожу бронетехніку разом з екіпажем.
Як повідомив в Telegram волонтер Роман Донік, бійці з 93-ї ОМБр спалили ворожий танк і БМП. Разом з технікою був знищений один з рашистів.
Він опублікував фото на яких зафіксовано результат удару ЗСУ по ворогу.
"А у вашого танчика під Ізюмом щось відірвалося. Та це ж у "другої армії світу" досі зносить башту від холодноярців. Але хлопці з 93 ОМБр, не тільки войовничі, вони можуть і лагідно приспати. Втомився? Лягай спати. Міцний сон гарантуємо " - підписав фото Донік.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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