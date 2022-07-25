Хотіли прорватися, а вийшло - порватися: під Ізюмом артилеристи зірвали танкову атаку росіян

Під Ізюмом артилеристи зірвали танкову атаку Росії / УНІАН і скріншот з відео

Під тимчасово окупованим Ізюмом в Харківській області росіяни збиралися зробити черговий прорив, але українські артилеристи з 93-ї бригади зірвали їхні підступні плани. Фрагмент бою показав на відео на своєму Telegram-каналі відомий волонтер Роман Доник.

"Поки добрі люди спали і пили ранкову каву, артилерія Холодноярської бригади під Ізюмом навалювала окупантам. За попередніми даними, тільки за ніч і ранок уражено 5-7 танків противника, якими планували черговий "прорив". Хотіли прорватися, а вийшло тільки порватися. Так ми їх усіх і вчорноземимо", - пише він.

Втрати ворога уточнюються, підсумував він.

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Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник"Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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