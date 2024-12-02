Контрнаступ росіян на Курщині провалюється: Світан назвав головну проблему ворога

Російські військові намагаються витіснити українських воїнів з Курщини, але під час атак ворог втрачає багато особового складу і техніки.

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Контрнаступ росіян на Курщині провалюється, зазначає Світан/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

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Контрнаступ російських військ на Курщині провалюється

Російські військові втрачають багато особового складу і техніки під час атак

Російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.

Про це полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів "24 каналу". Він дав свою оцінку ситуації на Курському напрямку.

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За словами Світана, контрнаступ російських військ на Курщині провалюється. Українські воїни взяли в полон десятки загарбників та ліквідували багато як ворожих бійців, так і техніки.

Експерт наголосив, що завдання українських військових у Курській області полягає не в тому, щоб захопити більше територій, а в тому, щоб знищити більшу кількість російських військ з будь-яких позицій і на будь-яких відстанях. Тому захисники України змушують ворога атакувати, адже під час атак противник втрачає дуже багато особового складу і техніки, а для українських військ це дуже важливо.

"Знищення ворожої армії на російській території інколи йде навіть з більшими коефіцієнтами втрат, ніж на окупованих територіях… Ми повинні викликати ці атаки на себе якраз для їхнього знищення. Росіянам доведеться це робити ", – зазначив військовий експерт.

Ситуація в Курській області – останні новини

Раніше Світан зазначав, що ЗСУ скували 50 тисяч окупантів на Курщині. Українські військові тримають під вогневим контролем одну з ключових доріг на Курському напрямку.

Також раніше Главред повідомляв, що генерал видав правду про ситуацію на Курщині. Підхід до боїв в Курській області передбачає пересування військ, завдання ударів — і фронтових, і флангових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін поставив за мету захопити одразу два міста. Російські окупанти продовжують активно досліджувати лінію фронту в пошуках слабких місць в українській обороні, щоб спробувати прорвати її. Про це 1 грудня заявив експерт з національної безпеки Іван Варченко. Варченко зазначив, що цього року окупанти можуть похвалитися лише знищенням українських міст, таких як Авдіївка та Вугледар.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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