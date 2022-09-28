Путіну поставили ультиматум щодо війни в Україні: Жданов пояснив, які терміни дали диктатору

Путіну поставили ультиматум щодо війни в Україні / скріншот

Індія і Китай на саміті ШОС поставили ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну з приводу війни в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю 24 каналу розповів, що Захід досі просить Україну не завдавати ударів по території Росії і поки не дає далекобійне озброєння на 200-300 кілометрів. Хоча це допомогло б серйозно ускладнити життя російським окупантам.

"Якщо раніше американці не хотіли спровокувати повну мобілізацію, тепер це сталося. Адже це скільки життів можна врятувати! Але, на жаль, тут кон'юнктура міжнародної політики залежить не від нас. Наші партнери на сьогодні не готові, щоб ми вели вогонь по Росії", – зазначив Жданов.

Експерт розповів, що за деякими чутками, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив Путіну на саміті ШОС, що диктатор почав війну не в той час і не в тому місці, а в цілому це заважає розвитку.

Також, за словами Жданова, була інформація, що і Китай, і Індія поставили російському диктатору ультиматум, щоб до саміту G20 на Балі в листопаді він закінчив війну.

"Він це інтерпретував по-своєму. І почав ескалацію, щоб скоріше закінчити. Тому ми і бачимо мобілізацію, розмови про ядерний удар", – зазначив Жданов.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді присоромив главу Кремля Володимира Путіна за війну проти України. Керівнику російської держави нібито стало соромно і він заявив про, мовляв, готовність до миру з Києвом.

Також президент РФ Володимир Путін 16 вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва зробив заяву про те, що він нібито готовий до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Зеленський, за його словами, нібито відмовляється від предметного діалогу.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав - не знаю де, але публічно - що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - сказав глава держави-агресора.

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