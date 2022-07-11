ЗСУ успішно відбили ворожі штурми Краснопілля та Мар'їнки - Генштаб

ЗСУ відбили ворожий наступ на Мар'їнку / Reuters

Війна в Україні - ЗСУ сьогодні, 11 липня, мужньо відбили спробу наступу ворога на Мар'їнку, а також продовжують стримувати ворожий наступ на інших ділянках фронту, повідомляє Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку російські підрозділи знаходяться в прикордонних районах Брянської та Курської областей і нагадують про себе застосуванням артилерії. Були обстріляні райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку зусилля противника зосереджені на утриманні рубежів на Харківському напрямку, щоб українські сили не просунулися до державного кордону.

Зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків обстріляні райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога і Руська Лозова.

Нанесені удари з озброєння вертольотів Ка-52 недалеко від Лебединого, верхнього Салтова і Прудянки.

На Слов'янському напрямку ствольна і реактивна артилерія противника працювала в районах населених пунктів Дібровно, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяки і Новомиколаївка. Завдано авіаудару поблизу Богородичного.

У напрямку Краснопілля українські сили відбили черговий штурм і припинили всі спроби окупантів проводити наступ.

На Краматорському напрямку без активних дій. Обстріляні зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закотне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське, спірне, Званівка та Івано-Дар'ївка. Авіаудари зафіксовані неподалік від Серебрянки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів поблизу Покровського та Яковлівки.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки - противник обстріляв з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жеребянки та Кам'янське. Авіаудари були нанесені поблизу Шевченка та Золотої Ниви.

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Ворог спробував наступати в напрямку Мар'їнки, але українські воїни змусили окупантів тікати.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі і не допустити наступу сил оборони України. Обстріли зі ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар'єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котлярове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

В акваторії Чорного і Азовського морів в готовності до ракетних ударів знаходяться два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Поставки зброї Україні

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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