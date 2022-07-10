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ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов’янськом: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

10 липня 2022, 09:04

Загарбники намагаються стримати українські війська на Південнобузькому напрямку, щоб не дати їм піти у контрнаступ.

украинские военные
ЗСУ зірвали ворожу розвідку боєм під Слов’янськом/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Українські військові не дали російській штурмовій групі провести розвідку боєм у районі села Долина на Донеччині, що за 16 кілометрів від Слов’янська. Воїни ЗСУ дали відсіч ворогу, після чого йому довелося відступити ні з чим.

Окупанти зараз не демонструють значної наступальної активності на фронті, проте продовжують обстрілювати позиції українських військових і населені пункти з артилерії та авіації. Про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку противник кидає основні сили на те, щоб не допустити просування українських військ.

З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер".

Окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли низку міст на Донбасі, у Харківській та Запорізькій області, а також на півдні. Відбулася також низка авіаударів. З літаків ворог вів обстріли поблизу Верхнього Салтова на Харківщині, біля Слов’янська, Сіверська, Серебрянки, Берестового та Спірного на Донеччині тощо.

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого", – зазначають у Генштабі.

Противник триває до трьох носіїв високоточної зброї у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів на півдні з артилерії. Загарбники після влучних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки і понад півсотні чоловік особового складу.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України.

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