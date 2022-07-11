HIMARS знищує військові бази та склади РФ: ТОП14 "вогняних" ударів ЗСУ

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

Збройні сили України успішно застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS по позиціях російських окупантів.

Тільки з кінця червня знищили 14 військових баз і складів озброєнь в тилу російських військ, йдеться в матеріалі BBC News Україна.

Відзначається, що при цьому мова йде про удари в 5-75 км від фронту.

Також видання наводить найрезультативніші удари ЗСУ за допомогою американських РСЗВ:

удари по інфраструктурі Збройних сил РФ у Новій Каховці (Херсонська область) та складу боєприпасів у Перевальську (Луганська область), 28 червня;

удар по складу боєприпасів у Попасній (Луганська область), 2 липня;

удари по двох військових базах у Мелітополі (Запорізька область), 3 липня;

вибух бази в Сніжному (Донецька область), 4 липня;

вибух бази в "Камаз-центрі" в Донецьку і складу в Кадіївці (Луганська область), 5 липня;

вибухи баз і складу у Великому Бурлуці (Харківська область), Макіївці (Донецька область) і Херсоні, 6 липня;

удар по нафтобазі в Донецьку, 7 липня;

вибухи складів у Шахтарську (Донецька область) і Новій Каховці (Херсонська область), 8 липня.

/ bbc

Журналісти додали, що інформація і відео були зібрані з відкритих джерел, серед яких були ролики очевидців, повідомлення військових кореспондентів, блогерів і місцевих чиновників. При цьому деякі випадки вибухів підтвердило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

/ bbc

читайте такожHIMARS ламають плани Путіна: у США закликали відправити Україні більше РСЗВ

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте також: