Змін поки немає: у Генштабі розповіли про можливий напад з боку Білорусі

Білорусь поки не готова вторгатися в Україну / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Вторгнення Білорусі в Україну поки виключати не можна, проте станеться це точно не найближчим часом. В Генштабі ЗСУ розповіли про те, чого можна очікувати з боку Білорусі.

Там відзначили, що поки в складі білоруських військ серйозних змін помічено не було.

"На Волинському та Поліському напрямках змін у стані, складі та характері дій підрозділів Збройних сил Білорусі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона акцентує увагу на тому, що досі залишається серйозна загроза ракетно-бомбових ударів з боку Білорусі. Не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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