ЗСУ розтрощили сотні танків та БМП: в BILD назвали фатальну помилку окупантів

Знищення російської бронетехніки відбувається практично щодня. Через єдину помилку РФ позбулася сотень танків, БТР та БМП.

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Російські танки горять через дурість / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Знищення російської бронетехніки відбувається практично щодня через помилку танкістів. Відкритий люк, який залишають окупанти, став причиною втрат сотень танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти у російській армії. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик розглянув випадок знищення "танку-черепахи" на базі Т-72, який підірвався на міні та зупинився, але екіпаж та десант встиг вийти. Репке зазначив, що навіть після цього знищення такого "мобільного гаража" майже неможливе.

"Але при виході з танка механік-водій залишив відкритим невеликий люк під стволом. Туди залетів український дрон-камікадзе та вибухнув усередині. Якби кришку люка засунули, цього не сталося б", - пояснив Рьопке. відео дня

За його словами, цей випадок не є винятком і подібні випадки знищення російської бронетехніки стаються практично щодня. Відкриті люки стали причиною ліквідації вже сотень танків, БТР та БМП.

"Російські танкісти в паніці біжать з машин, що потрапили на міни, тому не думають про закриття люка", - припустив експерт.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли незначних успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян зникає, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Крім цього, не маючи успіхів на північному фронті, росіяни почали перекидати частини з Херсонщини на Харківський напрямок. За повідомленнями місцевих, окупанти перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів, розповів ЦНС.

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