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РФ готує нове "гарматне м'ясо": окупантів перекидають з Херсонщини на Харківщину

Руслана Заклінська
8 червня 2024, 16:17
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Під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", місцевих агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, розповіли у ЦНС.

РФ готує нове 'гарматне м'ясо': окупантів перекидають з Херсонщини на Харківщину
Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Російські війська зазнають значних втрат на Харківському напрямку. Щоб поповнити свої сили, окупанти перекидають підрозділи з Херсонської області на Харківщину. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок. За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів", - розповіли у ЦНС.

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Також окупанти наростили комплектування "Добровольчого батальйону Маргелова", щоб поповнити втрати.

Водночас росіяни агітують місцевих укладати контракт на службу під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах". Нерідко ворог погрожує примусовою мобілізацією.

"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини. Центр національного спротиву закликає повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Також закликаємо не псувати своє життя службою на окупанта, та саботувати накази росіян", - зазначили у ЦНС.

Що таке Центр національного опору

Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли лише обмежених успіхів на фронті в Україні, попри нестачу зброї і боєприпасів у українських військових. Перевага росіян руйнується, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Крім цього, на Покровському напрямку 47-ма окрема механізована бригада стримує щонайменше три бойові бригади російської армії, повідомляє пресслужба Сухопутних військ. Росіяни не зменшують темп штурмових дій, зосереджуючи зусилля на цьому напрямку.

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Харківська область російські війська війна на Донбасі війна Росії та України
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