Перевага армії РФ руйнується, у росіян закінчується час для прориву на фронті – Bloomberg

Російська окупаційна армія за кілька місяців досягла лише обмежених успіхів на фронті в Україні, навіть незважаючи на те, що українські військові у цей період часу відчували нестачу зброї і боєприпасів. Перевага російських окупантів починає руйнуватися.
При цьому звужується вікно для російського прориву. Про це пише Bloomberg.
Спроба загарбників відкрити новий фронт на північному заході України в Харківській області виглядає невдалою. У той же час у виданні нагадали заяву української сторони про те, що захисники України завдають окупантам "дуже великих втрат" у боях навколо міста Вовчанськ на Харківщині.
Після взяття міста Авдіївка на Донеччині, яке окупанти захопили в лютому цього року, російським загарбникам не вдалося суттєво просунутися на фронті. Також у виданні нагадали, що російські окупаційні війська вже упродовж кількох тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.
"Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ", – вважає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.
Видання Bloomberg
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Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою. Українські військові уже мають достатньо артилерійських боєприпасів для знищення ворожої техніки, тому в окупантів може з’явитися серйозна проблема.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська. Російські війська відходять і атакують втрачені райони авіацією, повідомляє Юліан Рьопке.
Нагадаємо, дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ – стали відомі деталі спецоперації. Дрони долетіли до військового аеродрому, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.
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