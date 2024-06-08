Перевага армії РФ руйнується, у росіян закінчується час для прориву на фронті – Bloomberg

У російських окупантів звужується вікно для прориву на фронті.

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Перевага армії РФ руйнується, у росіян закінчується час для прориву на фронті/ коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Російська окупаційна армія за кілька місяців досягла лише обмежених успіхів на фронті в Україні, навіть незважаючи на те, що українські військові у цей період часу відчували нестачу зброї і боєприпасів. Перевага російських окупантів починає руйнуватися.

При цьому звужується вікно для російського прориву. Про це пише Bloomberg.

Спроба загарбників відкрити новий фронт на північному заході України в Харківській області виглядає невдалою. У той же час у виданні нагадали заяву української сторони про те, що захисники України завдають окупантам "дуже великих втрат" у боях навколо міста Вовчанськ на Харківщині.

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Після взяття міста Авдіївка на Донеччині, яке окупанти захопили в лютому цього року, російським загарбникам не вдалося суттєво просунутися на фронті. Також у виданні нагадали, що російські окупаційні війська вже упродовж кількох тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

"Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ", – вважає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою. Українські військові уже мають достатньо артилерійських боєприпасів для знищення ворожої техніки, тому в окупантів може з’явитися серйозна проблема.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська. Російські війська відходять і атакують втрачені райони авіацією, повідомляє Юліан Рьопке.

Нагадаємо, дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ – стали відомі деталі спецоперації. Дрони долетіли до військового аеродрому, з якого злітають стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, щоб завдавати ударів по Україні.

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