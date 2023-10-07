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ЗСУ знищили під Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальйону ворога

Олексій Тесля
7 жовтня 2023, 14:50 оновлено 7 жовтня, 15:04
Ліквідовано командира батальйону 83-ї десантно-штурмової бригади російських окупантів, 38-річного майора Володимира Мирошниченка.
Мірошниченко
ЗСУ ліквідували майора РФ Володимира Мірошниченка. / Колаж: Главред, Фото: t.me/ButusovPlus

На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера окупаційної армії РФ.

Про успішні дії бійців 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка повідомив у Telegram журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, українські військові відзначилися в ході проведення штурмових дій під Бахмутом.

відео дня

Він уточнив, що був ліквідований командир батальйону 83-ї десантно-штурмової бригади російських окупантів, 38-річний майор Володимир Мирошниченко.

Мірошниченко
Знищено майора РФ Володимира Мирошниченка / t.me/ButusovPlus

При цьому він опублікував відповідне відео, яке доступне за цим посиланням.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1265 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, позиції росіян штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

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ЗСУ Бахмут Юрій Бутусов війна Росії та України
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