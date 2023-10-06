Зачистили позиції та "покришили" росіян: ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні

Позиції росіян на Запоріжжі штурмувала група, до якої входили четверо українських воїнів.

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ЗСУ зачистили позиції росіян на півдні / Колаж: Главред, Фото: Pixabay / Michael, скріншот

Шестеро російських окупантів намагалися втекти зі своєї позиції під час її штурму українськими воїнами, при цьому в живих залишилися не всі з ворогів.

На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, позиції росіян штурмувала група, в яку входили четверо українських воїнів. Відео опублікував в Telegram журналіст Юрій Бутусов.

Зазначимо, що втеча з позиції більшості окупантів коштувала життя (на записі можна розгледіти) 5 ліквідованих загарбникам.

відео дня

"Відео знято нашим розвідувальним дроном під час захоплення і зачистки російських позицій бійцями 2-го гірничо-штурмового батальйону 128-ї ОГШБр на запорізькому напрямку. Під час штурму окупанти залишають свої позиції, але втекти вдалося не всім. Багатьом "пощастило" назавжди залишитися в українській землі, яку вони так прагнули захопити", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться відео - ЗСУ зачистили позиції РФ на Запоріжжі:

ЗСУ знищили росіян на півдні / скріншот

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції РФ на півдні зі штурмом окопів РФ і рукопашної. Друга лінія оборони РФ являє собою викопані траншеї і окопи, які майже всі з'єднані між собою в одну Мережу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед. Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, повідомив Сергій Череватий.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на Лівому березі Дніпра на Херсонщині. Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитися на Лівому березі Дніпра у тимчасовій окупованій РФ Херсонській області.

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