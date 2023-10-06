В ЄС розкрили, чи готова енергосистема України "пережити" зиму - Reuters

Енергетики безупинно працюють, щоб майбутня зима в Україні пройшла без складностей, проте "створити додаткову стійкість ще не вдалося".

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В ЄС розповіли, в якому стані енергосистема в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Керівник енергетичної групи у відділі розширення Європейського Союзу Маркус Ліппольд розповів про стан енергосистеми в Україні.

Як повідомив Ліппольд в інтерв'ю для Reuters, що українська енергосистема після ракетних та дронових атак з боку Росії залишається вразливою. Енергетики безупинно працюють, щоб майбутня зима пройшла без складностей, проте "створити додаткову стійкість ще не вдалося".

"Багато зусиль пішло просто на те, щоб відремонтувати те, що було зруйновано. І чи вдалося нам створити додаткову стійкість? Чи ми в кращому становищі, ніж минулої зими? Я так не думаю. Це були великі зусилля, вони були успішними, але їх потрібно продовжувати", - сказв Маркус Ліппольд. відео дня

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Україні затвердили план дій на випадок блекаутів. Спираючись на минулорічний досвід, вже підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, повідомив Клименко.

Стало відомо, кому з українців не доведеться сидіти в темряві через відключення світла. Уряд планує заборонити відключати електроенергію деяким вразливим категоріям українців.

Вже готові графіки відключень світла восени. Місцева влада та ресурсопостачальні організації вже розробили графіки відключення світла у регіонах України - і подекуди їх можуть застосовувати з 1 жовтня.

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