ЗСУ просунулись під Бахмутом: в ISW розкрили, де є успіхи

ЗСУ продовжували наступальні дії в на Бахмутському напрямку і просунулися вперед поблизу декількох населених пунктів.

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ЗСУ просуваються під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скріншот: deepstatemap.live

В Інститутуті вивчення війни повідомили, що Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області і 4 жовтня незначно просунулися вперед.

Як зазначили в ISW, ЗСУ продовжували наступальні дії в районі Бахмута і просунулися вперед. Зокрема, досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

"Кореспондент кремлівського видання "Известия" стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки, а російські військові блогери повідомили, що Сили оборони відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії", - повідомили аналітики. відео дня

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 і 4 жовтня російські війська здійснили контратаку під Андріївкою, а МО РФ опублікувало кадри, на яких на Соледарському напрямку діє невстановлений підрозділ 106-ї гвардійської повітряно-десантної бригади.

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 4 жовтня не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного, Первомайського, Мар’їнки і Красногорівки.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що Росія змінює тактику під Бахмутом. Противник, як і підрозділи ЗСУ, намагається малими групами чисельністю до штурмового взводу рухатися вперед, щоб покращити обстановку.

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення. Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки Збройні сили обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

Під Бахмутом розгортаються ключові події. В районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть дуже важкі бої - лоб в лоб. На північному фланзі міста російські окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ.

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