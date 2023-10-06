У Кремлі цинічно відреагували на жорстокий удар РФ по цивільних у селі Гроза

Країна-агресорка Росія завдала жорстокий і ціленаправлений удар по селу Гроза, де був поминальний обід.

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У Росії відреагували на обстріл Харківщини / колаж: Главред, фото: УНІАН, Харківська ОВА

Російська окупаційна армія 5 жовтня вдарили по кафе та магазині в селі на Харківщині. Внаслідок цього загинули понад 50 людей.

Спікер диктатора країни-агресорки Росії Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що російські окупанти не б'ють по цивільних. Чергову цинічну заяву Пєсков зробив під час брифінгу 6 жовтня.

"...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових та армійського керівництва", - заявив прессекретар Путіна.

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РФ вдарила по Харківщині: що відомо

5 жовтня росіяни вдарили по кафе та магазину на Харківщині. В Мережі повідомляють, що у кафе був поминальний обід, тому там було так багато людей. Ворог вдарив по селу Гроза Куп'янського району близько 13:15. З-під завалів дістали тіло 6-річного хлопчика.

РФ вбила 52 людини у Грозі, вони прийшли на поминки. У кафе, в яке вдарила російська ракета "Іскандер", зібралися люди на поминальний обід по загиблому українському військовому Андрію Козиру. Під час поминок росіяни вбили всю його сім'ю.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей обстріл жорстоким терактом. Він висловив співчуття всім, хто втратив близьких та рідних та пообіцяв, що російські окупанти отримають справедливу та жорстку відповідь.

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